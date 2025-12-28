ÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯¤âÄ¶Äã½êÆÀ¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¯¼ýÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ê69¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH!¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤ËÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅÁÀâ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡ÖTHE MANZAI¡×¡£ÂÀÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥·¥í¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÌµÌ¾¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤é½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡È¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ê¡¢³¹Êâ¤¤¤Æ¤Æ¡È¤¢¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»Ø¤µ¤µ¤ì¤Æ²¿²ó¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈËÍ¤é¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ì½ÐÈÖ¤â·ãÁý¡£180ÆüÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï12·î28Æü¤«¤é1·î2Æü¤Þ¤ÇÉÛÃÄ¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¿·´´Àþ¤«³Ú²°¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµ·î¿²¤ë´Ö¤Ê¤¯»Å»ö¤·¤Æ¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÊÂÐ±þ¤·¤¿¿¦°÷¤Ë¡ËÇ¯¼ýºÜ¤Ã¤¿»æ¸«¤Æ¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤Ê¤ó¤È70Ëü±ß¡£¡Ö¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Èµ¤¹ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤Ï¡ÖµÈËÜ°Ê³°¤Î¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆâ¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£