　東海テレビは2026年元日、『お正月スイッチ！ 東海地方みんなで笑笑　豪華福袋SP』（正午〜後1：50　※東海ローカル）を生放送する。情報番組『スイッチ！』史上初の元日昼の生放送が実現する。

　スタジオには月曜から日曜までのレギュラーメンバーとアナウンサー含め総勢10人が生出演。レギュラーメンバーは瀬戸朝香、須田亜香里、川村エミコ、河村花、敦士、高井一が出演。いつもの倍以上の人数となり、紅白出場を終えた新浜レオンも駆けつける。

　2026年元日をリアルタイムで届ける生中継も充実。東海地方で人気の初詣スポット、名古屋の大須や伊勢のおかげ横丁などのほか、2026年の干支・午（うま）にちなんで番組が誇る中継の「ウマい」達人、天野ひろゆき（キャイ〜ン）、チャンカワイ、ザ・たっちの4人が各地から中継。元日の賑わいや「ウマい」限定グルメを匠の技でリポートする。天気予報士の吉田ジョージは静岡県の「三保松原」へ。富士山の様子と東海地方の天気について解説する。

　VTRでは、スイッチ！ファミリーの松平健とDAIGOが、超豪華福袋作りに挑戦する。松平は、2025年10月に誕生したばかりのラグジュアリーホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」へ。客室から名古屋城を望める、1室100万円以上の豪華絢爛なスイートルームや、今が旬の越前ガニのコースを堪能し、福袋に入れたものとは…。

　DAIGOは、家電量販店「ヤマダデンキ」へ。今バズっている調理家電や、高級な健康家電をチェックして、次から次へと選び、その総額はとんでもないことに…。2人合わせて番組史上最高額の福袋ができあがる。

　特集VTRは、データ放送の視聴者参加型クイズ「スイッチ！Q」を放送。スイッチ！ファミリーの井戸田潤、鈴木亜美、加藤諒、高橋みなみが登場し、東海地方の新春にまつわるクイズを出題する。全問正解者には、抽選で1人に「マツケン＆DAIGOの超寿福袋」を進呈するほか、1問以上正解者から10人にもプレゼントを用意する。

■『お正月スイッチ！　東海地方みんなで笑笑（読み：わらわら）　豪華福袋ＳＰ
2026年1月1日（木・祝）正午〜午後1時50分　東海ローカル（愛知・岐阜・三重）
出演：
【スタジオMC】 浦口史帆　鈴木翔太　篠田愛純（東海テレビアナウンサー）
【スタジオゲスト】瀬戸朝香　新浜レオン　須田亜香里　川村エミコ　河村花　敦士　高井一
【中継】 天野ひろゆき（キャイ〜ン） チャンカワイ 　ザ・たっち
吉田ジョージ（気象予報士） 高橋知幸　纐纈琴巴（東海テレビアナウンサー）
【VTR】
福袋：松平健　DAIGO
スイッチ！Ｑ：井戸田潤　鈴木亜美　加藤諒　高橋みなみ　速水里彩（東海テレビアナウンサー）