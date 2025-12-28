¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿É÷·Ê¤ËÀø¤àÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤ÎÃÄÂÎ¡¢³èÆ°µòÅÀ¤ÎÆâÂ¦¤ËÇ÷¤ë¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¡ãÃæ¡ä
¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Æ¥ê¥³¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥º¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£ÅìÉô¤Î»³´ÖÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤·³èÆ°¤¹¤ë¡¢Çò¿ÍÊÆ¹ñ¿Í¤Î¹ñ²È¼çµÁÅªÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¡×¡£SNS¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ÎÃÄÂÎ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µòÅÀÆâ¤ÇÀï½Ñ¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÀï½Ñ¤òÊÆ¹ñ¤Î³¹Ï©¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ëÆ°²è¤Ï¡¢ÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì·²¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½ÅÌÄÃ°µÍÑ¤Î½â¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ò²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¥ì¥ë3À¤»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤À¡£2022Ç¯¡¢¹õ¿Í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥ì¥ë»á¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Î³°¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò±éÁÕ¤·¤è¤¦¤È½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¤ÌÌ¤òÃå¤±¤¿¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÌµµö²Ä¤Î¹Ô¿Ê¤òºÅ¤·¡¢³¹Ãæ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ô¿Ê»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¥Þ¥ì¥ë»á¤ò¡Ö¥¿¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ê¹õ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÚÊÎÅªÉ½¸½¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¸å¤ËÈ½»ö¤Ï¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¹Ô¿Ê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊâÆ»¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢¥Þ¥ì¥ë»á¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤È¼ÖÎ¾2ÂæÊ¬²¡¤·Ìá¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÂâÎó¤òÍð¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î½¸ÃÄ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ë¥½¡¼»á¤Î¹æÎá¤Ë½¾¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±¦Êý¸þ¤Ø¥Þ¥ì¥ë»á¤ò²¡¤·¤ä¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î³¹Åô¤ËÆ±»á¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ÆÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤¹¤È¡¢²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£»ö¸å¤Î¸øÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È½»ö¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤â¥ë¥½¡¼»á¤â¡¢¸øÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¤ÆÊÛ¸î¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥¯¡¼¡¦¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¡ÊÇò¿Í»ê¾å¼çµÁÃÄÂÎ¡¢KKK¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤¿¡×¡£¥Þ¥ì¥ë»á¤ÏCNN¤È¤ÎºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¾åµ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ì¥ë»á¤Ï¥ë¥½¡¼»á¤ÈÆ±»á¤ÎÃÄÂÎ¤òÌ±»öºÛÈ½¤ÇÁÊ¤¨¡¢º£Ç¯1·î¤ËÂ»³²Çå½þ¤È¤·¤Æ275Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó4²¯2800Ëü±ß¡Ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ì¤È»×¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¡£º£¤Ê¤ªÌë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤º¡¢»þ¡¹´À¤À¤¯¤Î¾õÂÖ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤ÀºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤äÇå½þ¶â¤Ç¥Þ¥ì¥ë»á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥½¡¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÛÈ½¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ë¥½¡¼»á¤ò½ü¤¯Èï¹ð¤Ï¡¢Ì¾Á°¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊ¤ÌÌ¤òÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿È¸µ¤ÎÈ½ÊÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥Þ¥ì¥ë»á¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é°ìÀÚ¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊóÉü¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Àµ¼°¤Ê·Á¤Ç¤Î¾µÇ§¤Ï°ìÀÚ¡¢Ã¯¤«¤é¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥ì¥ë»á¤ÏCNN¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÍè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤Ï¹õ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡×
¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë½ÅÌÄÃ°µÍÑ¤Î½â¤òÍÑ¤¤¡¢Ê¤ÌÌ¤Ç´é¤òÊ¤¤¦¤Î¤Ï¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ë¥½¡¼»á¤â¡¢¼«¿È¤ÎÎ¨¤¤¤ëÁÈ¿¥¤ÏË½ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»á¤¬¿¶¤ë¤¦ÊÛÀå¤ÎÂçÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅªË½ÎÏ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë»ä·º¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤À¡£¤À¤¬ÃË¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¾ò¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤È´î¤ÓÍ¦¤ó¤Ç¤½¤Î¿È¤ò´í¸±¤ËÅê¤¸¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ë¥½¡¼»á¤Ï¡¢¥Þ¥ì¥ë»á¤ËÂÐ¤¹¤ë½±·â¤ÎÀâÌÀ¤âºÇ¾®¸Â¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½±¤Ã¤¿Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹õ¿Í¤¬²æ¡¹¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤Î²áÄø¤Ç»Ø¤òÄË¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ë¥½¡¼»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥¯»á¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤ÇÆ±»á¤ÎÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âCNN¤È¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢È½»ö¤ÎºÛÄê¤ò¡ÖÈþÆÁ¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¡ÊÆ»ÆÁÅª¤ËÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤òÁê¼ê¼è¤ëºÛÈ½¤Ë¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëË¡¿ÍÁÈ¿¥¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÇå½þ¤ò¡Ë¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¸«Åö¤âÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¯»á¤Ï¡¢¶Ë±¦ÃÄÂÎ¡Ö¥×¥é¥¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ä¥Í¥ª¥Ê¥ÁÃÄÂÎ¡Ö¥¢¡¼¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î²á·ã¼çµÁÃÄÂÎ¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±»á¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂåÍý¿Í¤ò²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÌ³¤á¤ëÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤â¤·¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉ½¸½¤Î¼«Í³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÈóË½ÎÏ¤Î½¸ÃÄ¤À¤È¤â¼çÄ¥¡£
¡ÖË½ÎÏÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤Ê¤Î¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Çò¿Í¤Î¹ñ²È¼çµÁ¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥·¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤µ¤¨´û¤ËÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸ØÄ¥¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÀ¯¼£ÍÑ¸ì¤Î°ìÉô¤À¡×¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¯»á¡Ë
Î®·ì¤È¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Á°½Ò¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ì¥ë»á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¡Ê¿´Åª³°½ý¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¥Þ¥ì¥ë»á¤Ï¼«Ê¬¤ò½±¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ò·»Äï¤È¤Ï¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤ÎÀ©Ìó¤â¼õ¤±¤º¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ê¤ª¤½¤ÎÊÕ¤ò¹Ô¿Ê¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Þ¥ì¥ë»á¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¥ë¥½¡¼»á¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Í¥ª¥Ê¥Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢¸½¾õ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯MAGA¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë±¿Æ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÎ¾¼Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£ÃÄÂÎ¼«ÂÎ¤ÏÁªµóÀ¯¼£¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÈùÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÆñÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ë¥½¡¼»á¤Ï»þÀÞ¡¢¼«¤é¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤òÀ¯³¦¤ËÃíÆþ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÁÈ¿¥¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸²½Åª¡¢À©ÅÙÅª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢¶¦Æ±ÂÎÅª¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀ¯¼£²È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£º£Ç¯¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¼«¤é¤¬Î¨¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ä¿ÍÊª¤«¤é¤Ï¡¢Æ±»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë°ì´ÓÀ¤ÎÌµ¤µ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥È¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥ë¥½¡¼»á¤Ï¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£¿Í¼ï¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ôÀ¤µªÁ°¤ËÁÌ¡Ê¤µ¤«¤Î¤Ü¡Ë¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤Î³ØÀâ¤ò¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¥ë¥½¡¼»á¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡Ö¥Ò¥È¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ¸«¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±¤¸ÈÖÁÈÆâ¤ÇKKK¤Î¸µ»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£(ÃæÎ¬¡ËÁ´ÈÌÅª¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¿ô¥«·î¸å¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤Î75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆKKK¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ç¥å¡¼¥¯»áËÜ¿Í¤â¤½¤Î²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿3ÃÊ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ï¡¢¡ÊÆîËÌÀïÁè»þ¤Î¡ËÆîÉôÏ¢¹ç¹ñ´ú¤ÈKKK¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤«¤Ö¤ëÆ¬¶Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï»ö¼Â¾åÁ´¤Æ¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¥ë¥½¡¼»á¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Ë¤Ü¤«¤·¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£²ñ¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¥ë¥½¡¼»á¤Î½Ð·ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤òµÇ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¸þ¤±¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤Î¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëºÝÎ©¤Ã¤¿À¯¼£Åª¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò¾Î»¿¡£Æ±»á¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼ï¤Î¸½¼Â¼çµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÅ¤·¤ä¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤¬º£Ç¯ÁÈ¿¥¤·¤¿²ñµÄ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î½Ë²ì¹Ô»ö°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ÏÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤ä¥Í¥ª¥Ê¥Á¤Î³¦·¨¡Ê¤«¤¤¤ï¤¤¡ËÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯»á¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¿·¶½¤Î¹ñÌ±¼Ò²ñ¼çµÁÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ò¥È¥é¡¼¤È¹ñÌ±¼Ò²ñ¼çµÁ¥É¥¤¥ÄÏ«Æ¯¼ÔÅÞ¡ÊNSDAP¡¢¥Ê¥Á¥¹¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡£¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¡¼¤Ï11·î¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤½¤¦µ¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Î¼ºÇÔ¤Ë³Ø¤Ó¡¢É¬¤ºÈà¤é¤Î¤«¤¿¤¤òÆ¤¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
½¸²ñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³èÆ°¤ÎÁ´¹ñÅª¤ÊÁý²Ã¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¥æ¥À¥ä·ÏÃÄÂÎ¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡ËËÉ»ßÏ¢ÌÁ¡ÊADL¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Çò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï233·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï23Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ADL¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿17Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¤É¤ÎÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö²á·ã¼çµÁÃÄÂÎ¤¬ÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢½¸¹ç¾ì½ê¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤³¤òÊÄº¿Åª¶¦Æ±ÂÎ¤È¸Æ¤Ö¡£¤½¤ì¤é¤ÏÆÃ¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤À¡×¡£ÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¸µ¾åµé¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¹ñÆâ¤Î²á·ã¼çµÁ¤ÎÀìÌç²È¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢CNN¤Î¼èºà¤Ë¤½¤¦Åú¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Î²á·ã¼çµÁ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï09Ç¯¤Î½ÅÍ×¤ÊÊó¹ð¤ÎÃæ¤Ç·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö³º¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¤½¤³¤Ç¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢°ìÃÊ¤ÈµÞ¿ÊÅª¤«¤Ä¶¯¹Å¤Ë¤Ê¤ë¡£Èó¸ø³«¤Î¸ÉÎ©¤·¤¿½¸²ñ¾ì½ê¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤³¤òË¬¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉË¾¤ßÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ê¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡Ë
º£Ç¯¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Õ¥í¥ó¥È½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢¥ë¥½¡¼»á¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÀïÆ®¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤êÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡Ë¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¡¼¥Ä¤ÏÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
