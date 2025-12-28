ÁÆÉÊ¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ò¸«¤Æ²þ¿´¡ÖÉÝ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤¬£²£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¡¢µ¤¤£°¤¤Éô²¼¤ª¤ó¤Í¤ó£±¿Í¡£¤¢¤¤¤Ä¥¥â¥¤¤ä¤í¡©¡×¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤ÎÉô²¼¡¦ÌøÂô¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤â¡ÖÎáÏÂ¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯£ÚÀ¤Âå¤Î¶ËÃ¼¤ÊÎã¡×¤ÈÆ±°Õ¡£Ãæ¤Ç¤âÁÆÉÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ÃË¤¬ÌøÂô¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¸åÆü¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤¤¤Ä¡ÊÌøÂô¡Ë¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤È¡£¡Ø·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÄê»þ¤ä¤Î¤Ëµ¢¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁÆÉÊ¤â¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢ÉÝ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö»þÂå¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥«¥ó¡£¤â¤¦Í¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£