°æ¾å¾°Ìï¤Ïà¥¢¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿á¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢Ã¦Ë¹¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥¢¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È°Î¶È¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ïº£Ç¯£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥Ô¥«¥½¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡Ö°æ¾å¤Ï¥¢¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡££±£¹£·£¶Ç¯¤Î¥¢¥ê¤Î°Î¶È¤òºÆ¸½¡×¤È¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê»á¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾ÜÊó¤·¤¿¡£
¡Ö°æ¾å¤Ï¡¢¤½¤Î°ÛÌ¾¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££´¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥ÈÁ´¤Æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅý°ì¤Î°æ¾å¤Ï¥ê¥ä¥É¤Ç¥Ô¥«¥½¤ò²¼¤·¡¢¤³¤ì¤Ç£³£²¾¡¡Ê£²£·£Ë£Ï¡Ë¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¡¢£±Ç¯´Ö¤Ë£´ÅÙ¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±Ç¯´Ö¤Ë£´ÅÙ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ£´ÅÙ¤Î¾¡Íø¡££±£¹£·£¶Ç¯¤Î¥¢¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤ÇÇ¯´Ö£´ÅÙËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Î¶È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¦Ë¹¡£¡Ö°æ¾å¤Ï¥Ô¥«¥½Àï¤ÇºÆ¤ÓºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¿Í¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥«¥½¤ÎÆ¬Éô¤ËÏ¢Â³¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥«¥½¤¬£±È¯ÂÇ¤Ä¤´¤È¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï£³¡¢£´È¯¤òÊÖ¤·¤¿¡×¤È¡¢°æ¾å¤Î¶¯¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£