12·î28Æü¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüÍË»Ô¤¬³«¤«¤ìÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤ÎÄÉ¼ê¶Ú¤Ç¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÆüÍË»Ô¤¬³«¤«¤ì¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¡¢²ÌÊª¡¢¿å»ºÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìç¾¾¤äÀµ·î¾þ¤ê¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤¬¼¡¡¹¤ÈÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥«¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Ï´³Êª¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÀµ·îÍÑÉÊ¤Î¤·¤á¾þ¤ê¤È¤«ÌîºÚ¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¡£·ë¹½¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Í¤È¤«¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ·î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂ·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
¢£ ¤ªÅ¹¤Î¿Í
¡ÖÄ«¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£(Çã¤¦¤â¤Î)¤ªÀµ·î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÆüÍË»Ô¤Ï1·î4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£