◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 徳島市立４―１早実（２８日・国立競技場）

東京・国立競技場で開幕し、２大会ぶり２度目の出場の早実（東京Ｂ）は徳島市立（徳島）に１―４で敗れた。

序盤は一進一退の攻防が続いたが、前半３６分に自陣でのクリアが相手に渡りピンチになると、最後は相手のＭＦ芳田翠（２年）に先制点を献上。後半２分にＦＫから頭で沈められて２点ビハインドになると、その後も２点追加された。森泉武信監督は「結論としては完敗だった。前半の失点が大きく響いてしまった」と悔しさを見せた。

最後に意地を見せた。試合終了間際、背番号１０を背負うＦＷ霜田優真（３年）がカウンターの好機からネットを揺らし、１点を獲得。試合には敗れたが、聖地・国立に「紺碧の空」を奏で、スタンドは「ＶＩＶＡ ＷＡＳＥＤＡ」で盛り上がった。前回は１点も取れずに敗れただけに、霜田が「執念で取った１点」と振り返ったゴールは、早実サッカー部にとって確かな一歩となった。

指揮官も完敗を認めつつ「今日は色々な学校関係者を含め、多くの人たちが応援に来ていることは分かっていた。あそこまで点差を開いてなかなか勝つのは難しい状況でしたが、最後まで１点をという姿勢は見せてくれた」と選手をたたえた。