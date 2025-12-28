ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¡¢ºÆ¤Ó²áµîºÇÂç¡¡À¤ÏÀ¤Ë·üÇ°¹¤¬¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ12·î28Æü¡ÛÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ç¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó9Ãû400²¯±ß¤ÎËÉ±ÒÈñ¤¬·×¾å¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Ë·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×¤Ï27Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡¢22Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÈñ5Ãû4Àé²¯±ß¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯´Ö¤Ç3Ãû6Àé²¯±ß¤â·ãÁý¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£3Ãû5Àé²¯±ß¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºöÈñ¤ä3Ãû8Àé²¯±ß¤Î²ð¸îµëÉÕÈñ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±À¸³è´ØÏ¢¤Î»Ù½Ð¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡Ö·³»ö±É¤¨¤ÆÌ±ÌÇ¤Ö¡×Í½»»¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ°µå¿·Êó¡×¤âÆ±Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·³È÷·×²è¤Ï¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤Î¸¶Â§¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ýÂç³Ø¤Îåöåò¸üÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¿·²Ú¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°Æ¤¬¹ñÌ±À¸³è¤Î°ÂÄê¤äÊÝ¾ã¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤¼ºË¾¤ò³Ð¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï22Ç¯Ëö¤Ë¿·¤¿¤Ê°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤òºöÄê¤·¡¢23¡Á27Ç¯ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÈñÁí³Û¤òÌó43Ãû±ß¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤Ï23Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯6Ãû±ß¡¢7Ãû±ß¡¢8Ãû±ß¡¢9Ãû±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£