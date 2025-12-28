BSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）が27日に放送され、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）と元楽天監督の平石洋介氏（45）がゴルフで対決。番組MCを務めるタレント・石田純一（71）からの声がけに宮本氏が弱音を漏らす場面があった。

12月のマンスリーゲストだった宮本氏と平石氏。勝負が決し、ラウンドを振り返っている時だった。

元西武監督の東尾修氏（75）を義父に持つ石田が宮本に対して「監督やってほしいですよ。ぜひぜひ」といきなり斬り込むと、宮本氏は「いやぁ〜もうなれないと思うんですよね」とまさかの弱音。

慌てたPL学園後輩の平石氏が「絶対…だって…やらないとダメじゃないですか。野球界的にも」と口を挟むと、石田も「そうですよ」と同調したが、宮本氏は「いやいやいやいや…」と声を落とした。

それでも石田が「正直、（宮本氏にとって恩師である）野村（克也）さんとかそういうタイプの感じになってもらいたいなって。名言集とかね、そういうのもありで。野球を知り尽くしてますから」と背中を押すと、宮本氏は無言で首を振った。

なぜか弱気な姿勢が続く宮本氏に対し、石田は「守備はもうご本人、理論No.1じゃないですか。だからジャイアンツの坂本があんなにうまくなると思わなかったですけど、凄く慎也さんが教えて（上達した）」とまだ守備が荒かった若かりしころの巨人・坂本勇人内野手（37）に球団の垣根を越えて弟子入りを志願され、球界屈指の名遊撃手に仕立てあげた実績にも触れた。

それでも「僕ら（ヤクルト勢ばかり）10人ぐらいいる中でよく乗り込む…その気持ちがうまくなる人のあれじゃないですかね、はい」とあくまでも坂本自身のハートの強さとうまくなりたいという思いを称えた宮本氏。

石田が「ぜひ監督もやっていただきたいです」となおもプッシュすると、ようやく宮本氏は小さな声で短く「はい」と口にした。

さらに石田が「平石さんもね、ぜひ監督をもう一回」と平石氏の監督復帰も願うと、宮本氏はようやく「もう一回ね、まだ若いですからね」と笑顔。石田が爽やかな容姿の平石氏に対して「タレントとかも似合ってますけどね」と突然タレント業のススメを行うと、平石氏は「いやいやいや…」と苦笑いで、宮本氏は「あぁ…。確かにね」と隣に座る後輩を見つめていた。