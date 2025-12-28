ÂçÊ¬Äáºê¹â¹»

Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¤ÎÂçÊ¬Äáºê¤¬º´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ÆÆþ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³«Ëë¤·¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î48¹»¤¬½Ð¾ì¤·¡¢³«²ñ¼°¤ÏÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸©ÂåÉ½¤ÎÂçÊ¬Äáºê¤Ï²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¥×¥ìー¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢¡Öº´²ì´Ø¤Ë¾Ð´é¤ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÊ¬Äáºê¤Ï29Æü½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢»³·Á¸©ÂåÉ½¤Î»³·ÁÌÀÀµ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£