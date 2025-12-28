¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfumeµÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤¡×±é½Ð¤Ë¡ÖMIKIKOÀèÀ¸¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Perfume¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö°ìÃ¶¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëPerfume¡£º£²ó¤Ï¡ÖPerfume¡¡Medley¡¡2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢08Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¡È¤µ¤ó¡É¤òÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤ÎÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ê¡¢¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤âÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¸«¤ë¤±¤ó¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÃ¶¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¡¢µ»½Ñ¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£17ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î±éÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ì¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢À¨¤¯¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤ä¤êÊý¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤µ¤ó¡¢²áµî¤Î»ä¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈäÏª¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È±é½Ð¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤Ï3¿Í¤«¤é¡Ö4¿ÍÌÜ¤ÎPerfume¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ¤ÎMIKIKO»á¤¬Ã´Åö¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡ÖMIKIKOÀèÀ¸¤¬¿¶ÉÕ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âMIKIKOÀèÀ¸¤À¤·¡¢·Î¸Å¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MIKIKOÀèÀ¸¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¸«¤»¤é¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£