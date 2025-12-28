¢âJOY¡¡Âç¿®ÅÄÈþ·î¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì·èÄê¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë²á¹óÄ©Àï¡Ö±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¢âJOY¡×¤Ï28Æü¡¢Âç¿®ÅÄÈþ·î¡Ê21¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤ËÂç¿®ÅÄÈþ·î¤Î½ÐÁö¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡³§ÍÍ¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âç¿®ÅÄ¤Ï¡¢2004Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡£22Ç¯1·î¤Î=LOVE¡¢¡âME¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¢âJOY¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Î¡Ö3¥±·î¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤ÏÍèÇ¯3·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¤Ïº£Ç¯¤âÅìµþÅÔÄ£¡ÁÅìµþ±ØÁ°¤Î42¡¦195¥¥í¤¬¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£