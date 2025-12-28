¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡µþÍÕ¾Þ¡Û±Ê°æÉ·Ìé¡¡2025Ç¯¤ò¹¾¸ÍÀîÄÌ»»5V¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖÂè48²óµþÍÕ¾Þ¥È¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÇÕ¡×¤ÏÍ½Áª4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ½ªÆü29Æü¤Î12R¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤à6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢2¹æÄú¤Î±Ê°æÉ·Ìé¡Ê33¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡28Æü¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï9R1¹æÄú1Áö¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò·ç¤2¹æÄú¤ÎÌî´ÖÂç¼ù¤Ëº¹¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÌî´Ö¤Î²û¤òÆÍ¤¤¤Æ2¼þ¥Û¡¼¥à¤ÇÊÂÁö¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥Ö¥ó²ó¤ëÌî´Ö¤òÍÞ¤¨¤Æ²ó¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ1Ãå¤ò¤â¤®³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡ÖÄ´À°¤ò³°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Â¤ÏÁ´Éô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÌÔ¾Ê¤Î°ìÊý¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ë¥È1ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¹ç¤¨¤ÐÁ´Éô¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å°Ì¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»4V¤ò¸Ø¤ëÃÏ¸µ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ï½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥º¥ì¤º¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇË¾¤á¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ëº¹¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤òºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£