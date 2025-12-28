¡ÖÊÝ¼é¤â¥ê¥Ù¥é¥ë¤âÆ±¤¸¡×¡Ö¿§Ê¬¤±¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÉÝ¤¤¡×¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿ÊÝ¼é¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡¡ÂçÅçÍý¿¹¸µ½°±¡µÄÄ¹¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Û
¤³¤È¤·11·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤ä½°µÄ±¡µÄÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÂçÅçÍý¿¹»á¤¬¡¢TBS¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡×¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
Àè¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¡ÖÊÝ¼é¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿·¶½À¯ÅÞ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢1955Ç¯¤«¤éÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤ò·Ç¤²¡¢65Ç¯°Ê¾åÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅç»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ÊÝ¼é¤Î¹½¤¨¤Ï¡ÖÁ²¿ÊÅª¤Ê²þ³×¡×¡Ö°ìÊâ°ìÊâ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¼¡¼¤³¤Î°ìÇ¯¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊÝ¼é¤Î¿·¶½ÀªÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤â¸õÊä¼Ô³§¤µ¤ó¤¬ÊÝ¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÝ¼é¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ²¿ÊÅª¤Ê²þ³×¡¢²þÁ±¤ò¤¹¤ë¹½¤¨¤¬ÊÝ¼é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï²áµî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤·¡¢°ì¤Ä¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥º¥à¤Ë¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢´²ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¡Ù¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ØÅ¦¤òÄº¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ä´·½¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ìÊâ°ìÊâ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÊÝ¼é¤Î¹½¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¼¡¼¡ÖÊÝ¼é¡×¤ÎÄêµÁ¤Å¤±¤¬¡¢À¯¼£²È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯À¤¤ÎÃæ¤È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡ÖºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¢¤½¤ì¤«¤éº£Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢´°Á´¤ËÂ¿ÅÞ²½¡¦Â¿¶Ë²½Åª¤ÊÍÍÁê¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¼´¤Î¤¢¤êÊý¤è¤ê¤â¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¥É¥Ð¥Ã¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¡¼¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤òÈ¯¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤È»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ´²ÍÆÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Êñ³çÅª¤ÊÀ¯ÅÞ¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Ëá¤È´¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÄº¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤âÆ±¤¸¤Ï¤º¡×ÂçÅç»á¤¬´¶¤¸¤ë¡ÈÉÝ¤µ¤È´í¸±¡É¤È¤Ï¡©
¡¼¡¼ÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÊÝ¼é¤â¥ê¥Ù¥é¥ë¤â¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Äê¤«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤½¤ì¤Ç¿§Ê¬¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤¤ÎÃæ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï¡×
¡¼¡¼ÉÝ¤¤¡©
¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â¿Í´Ö¤ÎÂº½Å¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤â¥ê¥Ù¥é¥ë¤âÆ±¤¸¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ëº¬Äì¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡£»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡¢¶¦Â¸¤Ç¤¤ë³µÇ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÈÊÝ¼é¤ÏËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸ÃÏÊ¿¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÂÐÎ©¼´¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç½°·Þ¹çÅª¤ÊÀ¯¼£¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÀ¯¼£¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔ·òÁ´¤Ê¹ñÊÁ¤Î»Ñ¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤¬¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ê¡¢ÆÈºÛÅª¤ÊÀ¯¼£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Ê¬ÃÇ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ËÊ¬ÃÇ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇò¹õ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë°ì¸«¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ëÀ¯¼£¡¢¤³¤ì¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½Êñ³çÅªÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢´²ÍÆ¤ÎÀº¿À¤ò°ì¤Ä´ðËÜ¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÍè¤ÎÃá½ø¤¢¤ë²þ³×¡¢²þÁ±¤òËèÆüËèÆüÅØÎÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈË¤«¤µ¤È¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
´²ÍÆ¤È¤Ï¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×
¡¼¡¼¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢´²ÍÆ¤È¤«¡¢Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»ÑÀª¤À¤È¹ñ¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÁè¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³°¸ò¤Ç¤Þ¤ºÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£ ´²ÍÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁ´ÉôÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤òÆ²¡¹¤È½Ò¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬Àè¤Û¤ÉÍè¿½¤·¾å¤²¤¿¡Ö´²ÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2009Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²¼Ìî¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÂçÅç»á¤ÏÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¹ËÎÎ¤ÎºöÄê¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÞºÆÀ¸¤ÎÁÃ¡×¤È¤·¤ÆºöÄê¤µ¤ì¤¿¹ËÎÎ¤Ë¤Ï¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Ï¾ï¤Ë¿ÊÊâ¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊÝ¼é¡×¤Î»Ñ¤ä¡¢À¯ºö¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¡ËÃ«³ÀÁíºÛ¤«¤é¡Ø´´»öÄ¹¤ò¤ä¤ì¡Ù¤È¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã«³ÀÁíºÛ¤È¤â¤É¤â¤Ë¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ²æ¡¹¤Ï½ÐÄ¾¤½¤¦¡Ù¤È¡£½ÐÄ¾¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø²æ¡¹¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÊÝ¼éÅÞ¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¡¢¹ñÌ±À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¡£°ìÁÈ¿¥¡¢°ìÃÄÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤Î¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë²æ¡¹¼«¿È¤Î¿®Íê¤òÄºÂ×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤ó¤È¡×
¡Ö¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤Î¤¿¤á¤Î½ÐÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò½¸¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¿·¹ËÎÎºî¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíÍý¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¤â¤Î¡× ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥Á¡¼¥àºî¤ê¡É¤È¤Ï
¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÊÝ¼é¡×¤òÄêµÁ¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçÅç»á¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¼¡¼¸½ºß¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´²ÍÆÀ¤òËá¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¤³¤ì¤«¤éºî¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â1Ç¯8¤«·î¡¢´±Å¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁíÍý¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡Ë¸ÉÆÈ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ë¿Ê¸À¤ò¤·¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¤³¤ì¤«¤é¤¤Á¤Ã¤Èºî¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤«¤éÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ´¤Æ¤òÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤³¤³¤¬´Î¿´¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×