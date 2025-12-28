shallmの新曲「chocolate」が、2026年1月8日から放送されるドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京）のエンディングテーマに決定した。

菅生新樹主演の本ドラマは、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公が、ファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマだ。

エンディングテーマ「chocolate」について、shallmは「本音と建前の間で生まれる感情を、甘さと苦さが混ざったまま描いた楽曲です。エンディングで、この曲が物語の余韻としてそっと残る存在になれたら嬉しいです。」とコメントしている。

なおshallmは、12月30日に『COUNTDOWN JAPAN 25/26』への出演が決定。同イベントには2年連続の出演となり、19時30分からMOON STAGEに登場する。

・shallm コメント

この度、「chocolate」をエンディングテーマとして起用していただきありがとうございます。

本作のテーマである"見た目"と"中身"の揺らぎは、誰もが日常の中で無意識に向き合っているものだと思います。『chocolate』は、本音と建前の間で生まれる感情を、甘さと苦さが混ざったまま描いた楽曲です。エンディングで、この曲が物語の余韻としてそっと残る存在になれたら嬉しいです。

