蒋台北市長、中国・上海を訪問 恒例の都市フォーラムで 交流の重要性強調／台湾
（上海中央社）台北市の蒋万安（しょうばんあん）市長は28日、恒例の「台北上海都市フォーラム」（台北上海双城論壇）で中国・上海市を訪問した。上海市の龔正市長と会談し、交流や対話の意思があれば、平和や安定を実現する余地があると語った。
同フォーラムは2010年から毎年、両市の持ち回りで開催している。昨年は台北で開かれ、上海市からは華源副市長らが出席した。
今年は9月に開催予定だったが、延期された。また、今月19日に台北市内で無差別襲撃事件があった関係で、蒋市長は訪問日程を日帰りに短縮した。
蒋市長は、過去3年間の両市の交流を振り返った上で、今年は水管理と職業訓練の分野で協力覚書（MOU）を締結すると言及。また昨年に締結した動物園交流のMOUに触れ、台北の子供たちは上海動物園からのレッサーパンダの来訪を心待ちにしていると話した。
龔市長は、平和や発展、協力、交流の重要性を強調し、これらはいずれも両岸（台湾と中国）の人々に共通する願いだと述べた。
（張淑伶／編集：田中宏樹）
