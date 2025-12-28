J2MVP¼õ¾Þ¤ÎÅÏîµ¿·ÂÀ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡³¤³°Ä©ÀïÌÜ»Ø¤¹ã·Æ£½ÓÊå¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÈà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¿å¸Í¤ÎÌö¿Ê¡×
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¡ÊJPFA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¶Ë³ÚÅò presents ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ1¾º³Ê¡¦J2Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÏîµ¿·ÂÀ¤ÏJPFA J2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¤½¤·¤ÆJ2ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÅÏîµ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¼õ¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÏîµ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë13ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£20ÆÀÅÀ¤ËÍí¤àÂç³èÌö¤ÇJ1¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¤Î¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ¤Ï55¤Î¤¿¤á¡¢ÅÏîµ¤ÏÆÀÅÀ¤ÎÌó36¡ó¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÏîµ¤Ï¡ÖÂçÊ¬¡Ê¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤òËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿å¸Í1Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡¦¾º³Ê¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¾å¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³¡ÊJPFA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏJ1¤Ç¿å¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÅÏîµ¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ã·Æ£½ÓÊå¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¤ä½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏîµ¤Ïã·Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯Îð¤¬10¸ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤º¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¿å¸Í¤ÎÌö¿Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ1¾º³Ê¡¦J2Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÏîµ¿·ÂÀ¤ÏJPFA J2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¤½¤·¤ÆJ2ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÅÏîµ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¼õ¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³¡ÊJPFA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏJ1¤Ç¿å¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÅÏîµ¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ã·Æ£½ÓÊå¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¤ä½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏîµ¤Ïã·Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯Îð¤¬10¸ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤º¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¿å¸Í¤ÎÌö¿Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£