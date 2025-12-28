「哲学も僕のスタイルと合うと思う」PSGの“心臓”ヴィティーニャが指導を受けたい監督とは？
パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャが指導を受けてみたい監督の名前を明かした。 現地時間12月27日、ポルトガルの『A BOLA』紙が選ぶ2025年の年間最優秀選手賞に輝いたヴィティーニャは、同紙のインタビューに応じた。 インタビュアーの「一緒に仕事をしたい監督はいますか？」との問いに、ヴィティーニャはパリSGのルイス・エンリケ監督の下で幸せだと答えた上で、次のように語った。「一貫性を保つために言うなら、グアルディオラ（監督）だね。彼のプレースタイルはL・エンリケ監督のスタイルととても似ているし、哲学も僕のスタイルと合うと思う。だから、彼の指導を受けるのはどんな感じなのか、とても興味があるよ」
24−25シーズンはパリSGで３冠達成に貢献し、今年12月のインターコンチネンタルカップではチームを優勝へ導くとともに大会MVPを獲得したヴィティーニャ。パリSGで中盤に欠かせない存在となり、このポジションで世界有数のワールドクラスへと成長した。「今のチームにとても満足しているし、チームを愛している。パリ・サンジェルマンの選手たちと、ルイス・エンリケ監督と一緒に練習するのも大好きなんだ」「パリが最高のチームか？ そう思うよ。今年を振り返ってみると、パリは間違いなく今をときめくチーム、年間最高のチームだと言えるだろう。ただ、つねにそれを証明しなければならない。もしインターコンチネンタルカップで優勝していなければ、状況は全く違っていただろう」 レアル・マドリーやマンチェスター・シティなどビッグクラブへの移籍が噂されているものの、25歳のポルトガル代表MFはパリで居心地の良さを感じていて、今冬や来夏に移籍する予定はないと話している。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」