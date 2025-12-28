ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥é¥Õ¥³ー¥Ç¡ª¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤È¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤àËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤ò°¦ÍÑ¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÖÉ÷¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢ÍÛ¼Í¤·¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤ª»¶Êâ¥³ー¥Ç
12·î28Æü¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÉ÷¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢ÍÛ¼Í¤·¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
MA-1¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤Î¥Õー¥É¤ò½Ð¤·¤¿½Å¤ÍÃå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡ÖSEE ME NOW¡©¡×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ØTAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE¡Ù¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤«¤Ö¤ê¡¢¹õ±ï¥Õ¥ìー¥à¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤È¡¢¾®ÊªÎà¤ò¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥êー¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿ËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢°¦¸¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ûー¥ë¥É¤·¤ÆÈù¾Ð¤àÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÅßÀ²¤ì¤ÎÃæ¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£