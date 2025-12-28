¡Ö¹ñÎ©¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢³«²ñ¼°¡¡¡È²ÆÅß£²´§¡É¤Ø¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡È¥µ¥ïー¥Ý¥á¥í¡É¼ê¤ËÆþ¾ì
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©ÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤â¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î³«²ñ¼°¡£Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î·²ÇÏ¸©ÂåÉ½¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤òÀèÆ¬¤Ë48¤ÎÂåÉ½¹»¤¬ËÌ¤«¤é½ç¤ËÆþ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏJ2¤¤¤ï¤FCÆâÄê¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤ÎÌ¾»º¥µ¥ïー¥Ý¥á¥í¤ò·Ç¤²¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¯Á´¹ñ2´§¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÃæÌîÍÛÅÍ¼ç¾¡Ë
¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£½éÀï¤ÏÃæ¡¹Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÀï¤Ïº£·î31Æü¡£°¦ÃÎÂåÉ½¤ÎÅì³¤³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£KYT¤Ç¤ÏÀµ¸á¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£