この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）〜11日（日）の期間で開催 ■ホンダが「Honda Sports DNA」をテーマにしたブースを出展する ■コンセプトモデルや市販を前提にしたプロトタイプを展示する予定だ

2026年のオートサロンのホンダブースは必見！

2026年最初のビッグイベントといえば、千葉県で開催されるカスタムカーの祭典、「東京オートサロン2026」だ。同イベントには、さまざまな自動車メーカーやアフターパーツブランドが出展し、毎年屋内外から多くのファンが押し寄せる。

ホンダも、例年通りブースを出展し、さまざまな車両を展示するという。なお、今回のテーマは「Honda Sports DNA」。ブース全体が赤を基調にデザインされるとのことだ。

注目の展示車両だが、まず1番の目玉になるであろう車両が、「シビック タイプR HRC Concept」。タイプRをベースに、F1やスーパーGT、スーパー耐久などを戦うHRC（ホンダ・レーシング）が、空力やメカニズムなど、レースシーンで培った知見を惜しみなく投入したという1台とのことで、市販化の有無を含め、今後の展開が気になる1台だ。

※画像はシビックTCRをベースにしたスーパー耐久参戦車両

さらに、2025年9月に復活したばかりの新型プレリュードに、早くも「PRELUDE HRC Concept」というカスタマイズモデルが用意される。

また、シビックでは「e:HEV」をベースとした新グレード「RS プロトタイプ」も見逃せない。こちらは、プレリュードで話題となった「Honda S+ Shift」が搭載されるとのことで、ハイブリッドでありながら、シビックらしい爽快な走りが楽しめる1台に仕上がっているとのこと。プロトタイプということなので、こちらの市販化はそう遠くないはずだ。

※画像はノーマルのシビックe:HEV

これらに加えて、2026年のスーパーGTに参戦予定の新型マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」や、「NSX-GT」を活用したeモータースポーツ専用シミュレーターなど、まさにモータースポーツのホンダが感じ取れるブースとなる予定だ。

東京オートサロン2026は1月9日（金）〜11日（日）の期間で開催される。

各車のシルエットは現時点で不明だが、きっと期待を裏切らない仕立てになっているはず。ぜひ会場に足を運んで、自らの目で実車を確認してほしい。