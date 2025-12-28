¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶´§¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÏµÈÂôÎ¼¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¹À¥¤¹¤º
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
Âè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¤¬28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£12·î21Æü¤Ë¤Ï181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢22Ç¯¤ÎÁ°ºî¡ÖÎ®Ï²¤Î·î¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡Ë¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤Î¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤Ï¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç½é¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¹õÀî¤Ï¡¢Á°²ó¤Îã·Æ£½á¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò1ºÐ¹¹¿·¤¹¤ë¡¢16ºÐ¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤«¤Ä¡¢»Ë¾å½é¤ÎËþÉ¼¤Ç±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Êº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡ÊÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£15Ç¯¤Ë¡Ö³¤³¹diary¡×¡ÊÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢10Ç¯¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¤ÏÎÓÍµÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ê±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡Ë¤ÇÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ½é¤Î¼õ¾Þ¡£³°¹ñºîÉÊ¾Þ¤Ï¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¡Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢¦¼õ¾Þ°ìÍ÷
ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
´ÆÆÄ¾Þ¡¡ÍûÁêÆü¡Ê51¡á¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ë
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡µÈÂôÎ¼¡Ê31¡á¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡á¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ÅÄÃæÞ£¡Ê80¡á¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡á¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡×¡ÖÊõÅç¡×¡ÖÅ¨¡×¡Ö¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡×¡Ë
¿·¿Í¾Þ¡¡ÎÓÍµÂÀ¡Ê25¡á¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ë
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¡Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼´ÆÆÄ¡Ë
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡¡¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¡¡¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡á¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¡Ë
¢¡Áª¹Í²ñ¡¡11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄËÜ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¡£Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ï24Ç¯12·î¡Áº£Ç¯11·î¤Î¸ø³«ºîÉÊ¡£
¢§Áª¹Í°Ñ°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢50²»½ç¡ËÀÐÈôÆÁ¼ù¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë°ËÆ£¤µ¤È¤ê¡Ê±Ç²è¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ë³Þ°æ¿®Êå¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¿ÀÅÄ¹È¡Ê¹ÖÃÌ»Õ¡Ë²ÏÆâÍø¹¾»Ò¡ÊÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¶ð°æ¾°Ê¸¡Ê±Ç²è¡¥comÊÔ½¸Ä¹¡ËÉÊÅÄ±ÑÍº¡ÊÆü·ÐBPÁí¸¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë»ûÏÆ¸¦¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë¶¶ËÜÎ¼¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®µ¼Ô¡ËÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À©ºîÉôÄ¹¡ËÊ¡Åç¿ðÊæ¡Ê»²±¡µÄ°÷¡Ë
¢§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¹Í°Ñ°÷¡¡Áê¸¶ºØ¡Ê±Ç²èÂç¾Þ»öÌ³¶É¡ËÃæÅçÀµ¹¥¡ÊÊ¸²½¼Ò²ñÉô¼¡Ä¹¡ËÂ¼¾å¹¬¾¡ÊÆ±±Ç²èÃ´Åö¡Ë¾¾±ºÎ´»Ê¡ÊÀ¾ÆüËÜ±Ç²èÃ´Åö¡Ë