¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡ÛÎÓÍµÂÀ¤¬¿·¿Í¾Þ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò¤Î½¸ÂçÀ®¡×´î¤Ó¸ì¤ë¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
Âè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¤¬28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î°ãË¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¢¥Þ¥â¥ë¤ò¹¥±é¤·¤¿ÎÓÍµÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤ÈÍÉ¤ìÆ°¤¯²áÅÏ´ü¤Î¼ã¤µ¤òÂÎ¸½¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£