¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡ÛÊÆ¡¦±Ñ¹çºî¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¤¬³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¼¡´ü¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤òÉÁ¤¯¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¤Ï¡¢¼¡´ü¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡Ê¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿ÊÆ¡¦±Ñ¹çºî±Ç²è¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¡Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤ÇÇÛµë¤·¤¿¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÚ²¼Ä¾ºÈ¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×CEO¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¡Ê¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇÛµë¸¢¡Ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê±Ç²èÂç¾Þ¡Ë¤ÇºîÉÊ¤¬¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿2¤Ä¤Î»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤¯¡¢¿¼¤¯´¶Æ°¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£