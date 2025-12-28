¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û¹õÀîÁÛÌð¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤É½Ð±é¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
Âè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¤¬28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¡Ê»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¡Ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤Î³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¹õÀî¤Ï¡ÖÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¶¯¤¯¤ÆÂç¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÏºîÉÊ¾Þ¤ä¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£