¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ÏÂíÆâ¸øÈþ¡¡¤¿¤È¤¨£±¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿Â¸ºß´¶¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ÏÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç±éµé¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¡ÖÅ¨¡×¡ÊµÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡Ö¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡×¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥®¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¡¢ÂÐ¶Ë¤ÎÊì¿ÆÁü¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡×¡Ê¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¡Ë¤È¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Êº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë2Âçºî¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤È¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤À¤À1¿Í½Ð±é¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£