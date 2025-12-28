¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Á´³«¤Ë¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©¡¦»³ËÜ¿òÅÍÁª¼ê¤¬´î¤Ó¸ì¤ë¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢³«ËëÀï
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ³«ËëÀï ÆÁÅç»ÔÎ© 4-1 Áá°ðÅÄ¼Â¶È(28Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¥Á¡¼¥à¤Î4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë°µ´¬¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿ÆÁÅç»ÔÎ©¡¦»³ËÜ¿òÅÍÁª¼ê¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾33Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À»³ËÜÁª¼ê¤Ï±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏÍè¤¿¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢(±¦Â¤ò)¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³ËÜÁª¼ê¡£¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¼¡ª¡Ù¤È´î¤Ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÀÅÀ¸å¤Î´¿´î¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï31Æü¡¢À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë)vsÆáÇÆÀ¾(²Æì)¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£