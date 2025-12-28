¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡ÛµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ç¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢21Æü¤Ë¤Ï181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡ÊÉÍºê¿µ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÂô¤Ï¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¼õ¾Þ¤â´Þ¤á¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬38Ç¯¤Î¾Þ¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÂ¿6´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£