¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¹À¥¤¹¤º¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
¡Ö³¤³¹Diary¡×¤Î¿·¿Í¾Þ¤«¤é10Ç¯¡£¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Êº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡ÊÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ë¤Î3ºîÉÊ¤Ç¡¢»þÂå¤ä»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤¿ÆñÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡£15Ç¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¡Ê±éµ»¤Î¡ËÀµ²òÃµ¤·¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ä¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£