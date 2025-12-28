¹âÌÚÈþÈÁ£±£µ£°£°£Ö¡¢£´²óÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Ë²Ú¡Ä£²£²ºÐ¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤Ï½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£¸Æü¡¦Ä¹Ìî¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¡½¡½¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï´û¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±Ê¬£µ£µÉÃ£±£²¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¤¬£²°Ì¡£ÃË»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬£±Ê¬£¸ÉÃ£µ£³¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÀ©¤·¡¢ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ï°ËÆ£µ®Íµ¡ÊÇòÆ¼¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢ÃË½÷³Æ£·¿Í¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¹âÌÚ¤¬£³Âç²ñÏ¢Â³£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢£²£²ºÐ¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£