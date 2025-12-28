¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×80ºÐÅÄÃæÞ£¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¡¿Æ°²è¤¢¤ê
¡ãÂè38²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
11·î24Æü¤Ë¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢21Æü¤Ë¤Ï181²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¤¸¤á¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤Ï¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¹Í²ñ¤Ç¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀµÄ¾¡×¤È´î¤ó¤À¡£