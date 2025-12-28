Photo: oh!ga

音質も重要だけど、ルックスも捨てがたい。

昨今ではファッション小物として取り入れる側面もあるヘッドホン。着こなしのアクセントとして取り入れるなら価格も気になるところです。ビジュ良し、プライス良しな5000円アンダーで買えるヘッドホンありましたよ！

3,980円｜令和にあえてのレトロデザイン

Photo: oh!ga

最新の「今っぽい」ヘッドホンも魅力的ですが、あえてレトロなルックスのヘッドホンをチョイスしてみるというのはいかがでしょう？

JLab Rewind 2はAmazonで購入できる90年代風のヘッドホン。見た目の通り軽量なのが特徴で、その重さは59g。卵1個分程度の重さです。実際に装着しても本当に重さを感じないとのこと。

着脱式のイヤーマフは、オレンジとブラックの2種類が付属しています。汎用的なイヤーマフなので、Amazonなどで同じ径のものを買えば代替も可能。耳当てが劣化しても対応できるのはうれしいですね。

Photo: oh!ga

充電のたびにイヤーマフを外す必要がある点はやや煩わしいものの、フル充電で20時間程度使用可能。充電を気にするタイミングも少ないです。

音質についても、思いの外悪くなく、音量を上げても音割れなどもあまり気になりません。高級ヘッドホンと比べれば、劣る部分はありますが、3,980円（税込）という価格を考えれば十分以上の音質です。

ファッションアイテムとしてもクールな90年代風ヘッドホン、着こなしのワンポイントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちら↓

軽くて耳が疲れないってイイ。令和にあえてのレトロデザインのヘッドホン

JLab ジェイラブ Rewind 2 ヘッドホン 3,980円 Amazonで見る PR PR

約3,900円｜90年代を感じさせるスケルトンなヘッドホン

Image: © Moondrop

続いてご紹介するのは、Moondrop（水月雨）のOld Fashionedという有線ヘッドホン。読んで字のごとく、レトロな雰囲気をまとったガジェットです。

ルックスがレトロな点に加え、価格も25ドル（約3,900円）とグランジ黄金期を思い起こさせる値段設定。側面にデカデカと刻まれた｢Old Fashioned｣のブランドロゴは、どこか垢抜けない印象もありますが、それがまたかわいらしい。半透明なビジュアルも、いつかのスケルトンブームを彷彿とさせます。

一方で、性能面はしっかりと現代的な仕上がりに。ドライバーには、40mmのダイナミックドライバーが採用されていますが、これは｢Nothing Headphone 1｣といった、より大きなワイヤレスヘッドホンにも使われるサイズです。

Image: © Moondrop

また、イヤーカップもヘッドバンドも取り外しができ、交換・カスタマイズが可能な点もポイント。Moondrop は｢DIYカスタマイズを推奨｣しているので、3Dプリンターでパーツを作れる人なら、すぐにでもカスタマイズができるかと思います。

有線なので、バッテリーなどに気をつかう必要がないのも、メリットのひとつと言えるでしょう。

強烈なノイズキャンセリングや、ハイクオリティな立体音響などの特徴を備えているわけではありませんが、素朴な魅力が詰まっているクラシカルなヘッドホン。機能が飽和した現代だからこそ、あえてシンプルな本製品をピックしてみるのも、お洒落なアプローチかもしれません。

詳しくはこちら↓

お値段4000円ほど。90年代を感じるスケルトンなヘッドホン

4,290円｜レトロでカラフルなPhilipsのヘッドホン

Image: フィリップス

最後にご紹介するフィリップスの｢TAH2000｣は、カラーコーディネートも楽しめるレトロな雰囲気のヘッドホン。メタルプレートのヘッドバンドと、プラスチックのハウジングが80年代の空気感を想起させます。

スペックは、スタンダードなBluetoothワイヤレスヘッドホンといった仕上がり。重量は80gと軽量な仕様です。

本体カラーは、ブラック、ホワイト、ティールの3色。光沢を抑えた、マットな質感となっています。

Image: フィリップス

グレー・イエロー・オレンジと3色のイヤーパッドが付属しているのも本製品の魅力。ビビッドなパッドに付け替えれば、耳元がパッと華やかに。落ち着いた本体とカラフルなパッドのコンビネーションで、その日の気分に合わせた表情を楽しめます。

4,290円（実税価格・税込）というお手頃価格も嬉しいポイント。実用的なヘッドホンとしてはもちろん、ファッションのアクセントとしても重宝しそうなアイテムです。

詳しくはこちら↓

ノイキャンはないけどそれがいい。レトロでカラフルなPhilipsのヘッドホン