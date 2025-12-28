穂川果音Instagramより

【モデルプレス＝2025/12/28】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が12月27日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】39歳美人気象予報士「艷やかで魅力的」美バストちらりのキャミ姿

◆穂川果音、撮影オフショット公開


穂川は「仕事納めをしたので... 久しぶりの作品撮り 今回は ビューティー系の撮影の写真をアップしていくよ 」とつづり、作品撮影中のショットを公開。フォトグラファーの工晋平氏が撮影した、白いキャミソール姿でアンニュイな表情を浮かべたショットを複数枚披露しており、美しいデコルテラインがのぞいている。

◆穂川果音の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「透明感すごすぎる」「ドキッとした」「艷やかで魅力的」「輝いてる」「素肌の美しさに見惚れる」「胸元がセクシー」「爽やかなのに色気ある」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

