【紅白リハ1日目】Perfume“本番で着たかった”豪華ドレスで会見登壇「最後なので」
【モデルプレス＝2025/12/28】3人組テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と年内をもって活動休止することを発表したPerfume。かしゆかがボルドーと淡いピンク、あ〜ちゃんがパープル、のっちがピンクベージュとショッキングピンクを基調にフリルがふんだんに施されたカラードレス姿で登場。3人が会見場に登壇した瞬間、報道陣からは「お〜」という声があがり、「はりきっちゃいました」と笑顔を見せた。
「このドレスで踊られる？」と記者から聞かれると、「これは踊れんわ！」とあ〜ちゃんは笑い飛ばし、オープニングで着たかった衣装だったが、着てみたところ大変だったところ記者会見で着ることになったと経緯を説明。「え〜らい張り切った女たちがゆっくり歩いてきて、どないなると思ったんですけど（笑）最後なのでやりたいこと全部叶えさせていただいて、これで心置きなくコールドスリープに入れるよね」と満足した様子で、かしゆかも「大のお気に入りです」と微笑んだ。
活動休止前のラストステージは「ポリリズム」「巡ループ」のメドレーとなり、振付・演出にMIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージに注目が集まる。
ステージについてあ〜ちゃんは「この紅白さんの演目をもってコールドスリープに入ることになりましたので、実際にも締めくくりのパフォーマンスになります」「後悔のないように。一旦の締めくくりを良いステージにしたいです」と意気込み。
演出については「今まではいろんなテクノロジーとコラボさせてもらったパフォーマンスを生放送でチャレンジするっていうのをやってきたので、ラストはどういうことやるんだろうと思ってたら、ラストはシンプル、アナログなやり方と私たちらしいラストになっています。NHKさんいっぱい過去の私たちを持っていてくれていてその映像を使わせていただき披露する感じ」とコメント。のっちは「ニュースで見たんですけど、いつも振付はMIKIKO先生だし、絆や繋がりも見せられる演出になっていると思います」と話していた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
