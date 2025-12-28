ÊÒ¶Í¿Î¡¢ºÊ¡õ»Ò¤É¤â´é½Ð¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡Ö±üÍÍ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÊÒ¶Í¿Î¤¬12·î27¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç²£ÉÍ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ÊÈÖ¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×Èþ¿ÍºÊ¡õ»Ò¤É¤â´é½Ð¤·¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
ÊÒ¶Í¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î ¥è¥ë¥Î¥è¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥° ¹Ô¤Ã¤¿¡ªÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª´¨¤«¤Ã¤¿¡ª±Ç¤¨¤¿ ¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÅß¤Î²£ÉÍ¤òËþµÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ºÊ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É²ÈÂ²¤Ç¤Î³°½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤óÎ¾Êý¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î°ì²È¡×¡Ö±üÍÍ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ¶Í¤Ï2003Ç¯¤Ë·ëº§¡£2004Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¡¢2011Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ÊÈÖ¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×Èþ¿ÍºÊ¡õ»Ò¤É¤â´é½Ð¤·¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÊÒ¶Í¿Î¡¢²ÈÂ²¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÊÒ¶Í¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î ¥è¥ë¥Î¥è¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥° ¹Ô¤Ã¤¿¡ªÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª´¨¤«¤Ã¤¿¡ª±Ç¤¨¤¿ ¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÅß¤Î²£ÉÍ¤òËþµÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ºÊ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É²ÈÂ²¤Ç¤Î³°½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÊÒ¶Í¿Î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤óÎ¾Êý¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î°ì²È¡×¡Ö±üÍÍ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ¶Í¤Ï2003Ç¯¤Ë·ëº§¡£2004Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¡¢2011Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û