¡Ø¤ª¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤Ç～¡Ù¤È°¦Ç¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ö¤È¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¤Ë¡ÖÌöÆ°´¶¤¬ÎÉ¤¤£÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÞ¤¤¤ÇÍè¤¿´¶£÷¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¿¶Á
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤è¤¯¶á¤Å¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤¶¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢4.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¡Ø¤ª¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤Ç～¡Ù¤È°¦Ç¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ö¤È¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡Û
¤ª¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤Ç～
º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Önoriko¡×¤µ¤ó¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡¢¤ª¤¤¤Ç～¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤ÇÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤Ò¤¶¤ËºÂ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ÎÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡¢Æüº¢¤«¤éÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ò¤¶¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡ª
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ò¤¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´î¤ó¤ÇÁö¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÞ¤¤¤ÇÍè¤¿´¶¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢´Å¤¨¤óË·¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önoriko¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önoriko¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£