¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¡Ø»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿Ç¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÁÌä¤È¡Ø¶Ã¤¤ÎÂç¤¤µ¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÀ¼½Ð¤¿£÷¡×¡Ö¤â¤Ã¤Õ¤â¤Õ¤ä¤Í¡×
¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂç·¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂç·¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤ÌÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈX¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤½¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï°è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÇÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Åê¹Æ¤Ï65ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¡¢¶Ã¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¡Ø»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿Ç¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÁÌä¤È¡Ø¶Ã¤¤ÎÂç¤¤µ¡Ù¡Û
¿¦¾ì¤Î¿Í¤ÈÇ¤Á¤ã¤óÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ê¤ª¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¶Ã¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¿¦¾ì¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¡£
¤½¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¿¦¾ì¤Î¿Í¤È»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤Ï4Æ¬¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2Æ¬¤ÏÂç·¿Ç¤Î¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Î¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤Î¸ý¤«¤é»×¤ï¤Ì¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡Ø¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ä
Âç·¿Ç¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Ã¤ÆÇ¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ä¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î3ÇÜ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÂÎ³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡ª
¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÇ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤ò¤µ¤ì¤ë¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤ÎÂÎÄ¹¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤«¤éÉ¨¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï"À¤³¦°ìÂç¤¤¤Ç"¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë»×¤ï¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ç¥Ã¥«¤¯¤ÆÀ¼½Ð¤¿w¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤¿¤é¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Â¾¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ê¤ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ÄÀË¤«¤Ê3Æ¬¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥À¥é¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê¤ª¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£