¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¡ª¡¡Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¥°¥ë¥á3Áª¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç
¡¡´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¥³¥°¥ë¥á3Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
1¡Ë¡Ö¥ê¥ó¥Ä ¥ê¥ó¥É¡¼¥ë ¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥½¡¼¥È 600g¡×¡Ê3398±ß¡Ë
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆóÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤à¤ÈÃæ¤«¤é¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±¤À¤·¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È4¼ïÎà¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
2¡Ë¡Ö²ÖÈªËÒ¾ì ¥Ö¥é¡¼¥¿ 80gx4¡×¡Ê1448±ß¡Ë¡õ¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ 200g¡×¡Ê498±ß¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ª¼ê·Ú¥µ¥é¥À¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥º¤Ï·Ú¤¯¿å¤òÀÚ¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Ï¿å¤ÇÀö¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Î¾å¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª¡¡¥Á¡¼¥º¤Î¿¿¤óÃæ¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤¬¤È¤í¡Á¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥º¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê4¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤â200¥°¥é¥àÆþ¤ê¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Î¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
3¡Ë¡ÖSTARBUCKS ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¡ÊÆ¦¡Ë1.1kg¡×¡Ê4358±ß¡Ë
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆ¦¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¸ÂÄê¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤â¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤ä¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Î½¸¤¤¤Ê¤É¡¢¡ØÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È´î¤Ó¤ò¤ï¤«¤Á¹ç¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤Ï¾¯¤·¶ì¤á¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¥³¥°¥ë¥á3Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ê¤ó¤À¤«ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡áÅç¸µ°½¹á¡Ë
