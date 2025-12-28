漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろうの赤木裕（34）が28日、自身のXを更新。体調が回復し、同日から仕事復帰したことを報告した。赤木は27日の劇場出番を体調不良のため休演していた。



【写真】大阪に凱旋したM-1新王者 赤木はやっぱりお疲れ気味？

「全部陰性の謎発熱で休んでましたが熱下がって元気になったので今日から復帰します!!」と全快を報告。「知恵熱というのは本当に存在するみたいです!!」と身をもって実感し、「ご迷惑おかけしました!!」とつづった。



この日、大阪・森ノ宮よしもと漫才劇場で行われたライブに出演。同劇場の公式Xで、その様子の一部が公開された。M-1優勝後、初めての同劇場出番ということもあって、赤木が「大阪の劇場に育てていただいて、大きい賞も取らせていただきました」と感謝。自身の体調不良を「むちゃ振りされすぎて、熱が出てしまいました」とジョーク交じりに話すと、相方・きむらバンド（35）が「やめて、本人が言うとそうなるから本当にやめてください」とツッコみ、笑いを誘っていた。



同コンビは、きむらの誘いに赤木がむちゃ振り気味に付き合わされるという「ボケ」と「ツッコミ」の枠組みにとらわれない独自スタイルの漫才で、M-1の第21代王者に輝いた。



（よろず～ニュース編集部）