Mrs. GREEN APPLE
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ28Æü¡þNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ä£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤ÏÂç¥È¥ê¤Ç¡ÖGOOD DAY¡×¤ò²Î¤¦¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¡¢¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿¹¸µµ®
¹ÈÇò¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡¢±éÁÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¯¤Ç¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Âç¿¹¸µµ®
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡½¡½²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Âç¿¹¸µµ®
¤¹¤´¤¯¾åÉÊ¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤¹¤Î¤ÇÁá¤¯Ãå¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤¤¤ÞÃå¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¤â¤Î¤È¡Ä¡©Âç¿¹¸µµ®
ºòÇ¯¤ÏÁÄÉã¤Î¡Ö¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ç¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥í¥´¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÃå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½º£Ç¯ºî¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤ÍÂç¿¹¸µµ®
ºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡½¡½¤Ç¤âÂç¿¹¤µ¤ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿¹¸µµ®
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤·¤Æ¡££³¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡×¤òÃå¤Æ¤¤¿¤é°ú¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë°ì¿Í¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¡½¡½º£Ç¯¤âÂçË»¤·¤Î£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Âç¿¹¸µµ®
µîÇ¯¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¿ô¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô£±£°£°²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ê¡¢£µÂç¥É¡¼¥à¤ò½é¤á¤Æ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤³¤È¤Å¤¯¤·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ß¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¤è¡££³¿Í
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¸µµ®
¤Í¤§¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤â£±Æü£±Æü¡¢²Î¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì®¡¹¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£ß·ÎÃ²Í
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦£±Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¿¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸«¤ë¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã°æÞæÅÍ
º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤òÄÌ¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤³¤Î£³¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×ºÇ¸å¤ÎÆü¤ËÂç¥È¥ê¡¢¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿¹¸µµ®
¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇØÉé¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯£±Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Âç¿¹¸µµ®
¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£ËÍ¤Ï¡Ö½é¡×¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£·ëÀ®13Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»É·ã¤¬Æü¡¹¡¢ËèÆü¤¢¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¿¤è¤ê¤½¤¦»×¤¨¤Æ13Ç¯ÌÜ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö½é¡×¤«¤Ê¡£Æ£ß·ÎÃ²Í
ËÍ¤Ï¡Ö°©¤¦¡×¿Í¤È°©¤¦¡¢Æñ¤·¤¤Êý¤Î¡Ö¤Û¤¦¡×¤Î¡Ö°©¡×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¤ê¡¢Ìî³°£µËü¿Í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã°æÞæÅÍ
ËÍ¤Ï¡Ö¶î¡×¶î¤±¤ë¥Ã¡ªÂç¿¹¸µµ®
¾Ð¼ã°æÞæÅÍ
º£Ç¯¡¢¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Âç¿¹¸µµ®
¤½¤¦¤À¤Í¼ã°æÞæÅÍ
¤¢¤È¤ÏÇÏ¤Ë¶è¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¶î¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿¹¸µµ®
¤ª¤ª¤ª¼ã°æÞæÅÍ
ÍèÇ¯¸áÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£Âç¿¹¸µµ®
¤ª¤Ã¡ª¼ã°æÞæÅÍ
º£Ç¯¤ÇËÍÃ£¥Õ¥§¡¼¥º£²¤¬°ì¤Ä¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Âç¿¹¸µµ®
¤¨¡ª¤¹¤Ã¤´¤¤¡ª¼ã°æÞæÅÍ
¤¹¤´¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ó¥Ú¥¤Ë¡Ä¡ª¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã°æÞæÅÍ
¤¤¤ä¤â¤¦¤â¤¦¤â¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÂç¿¹¸µµ®
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾Ð