¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfume¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡º£Ç¯¤Î´Á»úÈ¯É½¤Ç¸ÀµÚ¡Ö¤³¤Î¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤Èµ°À×¤Ë´¶¼Õ¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê17²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëPerfume¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà½ªÎ»¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤«¤·¤æ¤«¤¬¡Ö½ä¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¡Ø½ä¥ë¡¼¥×¡Ù¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤â·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤òÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤â·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤Èµ°À×¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤¬¤½¤ÎÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Á¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼¡ØPerfume Medley 2025¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï´öÅÄ¤ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÇMISIA¡¢ÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤òMrs. GREEN APPLE¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
