µÜºêÍ§²Ö¡¢»³¸ý°«¤¬4¶¯Æþ¤ê¡¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢Âè4Æü¤Ï28Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¤ÎµÜºêÍ§²Ö¡ÊACT¡¡SAIKYO¡Ë»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë±ü¸¶´õË¾¡ÊÅìµþÅÔ¶¨²ñ¡Ë¡¢ÃË»Ò¤ÇÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÅÄÃæÍ¯»Î¡¢ÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡Ê°Ê¾åNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤¬½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï½÷»Ò¤ÎÊ¡ÅçÍ³µª¡Ê´ôÉìBluvic¡Ë¾¾ËÜËãÍ¤¡Ê¤Û¤Í¤´¤ê¡ËÁÈ¡¢»ÖÅÄÀéÍÛ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊBIPROGY¡ËÁÈ¡¢º®¹ç¤ÎÎÐÀîÂçµ±¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¾¾»³ÆàÌ¤¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡ËÁÈ¡¢¸Å²ìµ±¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡ËºØÆ£²Æ¡Ê¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥¯¥¹¡ËÁÈ¤¬4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£