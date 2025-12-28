¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¸ÆµÛ´ï¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¡¤´¤Ã¤¯¤ó¤È°û¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¡¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·î¤Ë£±²ó¤Î¸ò´¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡Á°²ó¤Î¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¡¡¤è¤¦¤ä¤¯´·¤ì¤ÆÍè¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡¤ª´ê¤¤¡Á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á¤È´ê¤¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Íßµá¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹♡¡¡¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¡¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö¸ÆµÛ´ï¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¡¤´¤Ã¤¯¤ó¤È°û¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¡¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÆµÛ´ï¤Î¶õµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¡ÂÎ¤Î°ìÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹♡¡×¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¡Á¤¹¢ö¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ALS¸øÉ½¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
