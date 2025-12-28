º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¡Öº£Ç¯¥ä¥Ð¤¤!!¥¨¥°¤¤¤ó¤¹¤è¥Þ¥¸¤Ç!!¡×ÂçÀä»¿¤¹¤ë¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤Ï¡¡¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ö¤ê¤ËÂç¶½Ê³
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK¡¡TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤È2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤òÀä»¿¡£2²ó´Õ¾Þ¤·2²ó¤È¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖË®²è¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ä¤¢¤Ã¡ª¤Û¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤À¸«¤¿NHK¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡×¡£¤³¤ì¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤ÎÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÇÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¡ª¡ª¡×¡£¡Ö¿¹¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¥¨¥°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¥¨¥°¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤Ï²¬»³Å·²»¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎÆü¾ï·Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿¹¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¶ì¼ê¤Ê18ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¡¢µóÆ°ÉÔ¿³¤Ê¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤äÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÌî¤¬¡Ö¤¢¤ì¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÅÚº´¼þ¤ê¤Ç¥«¥»¥Ã¥È²¡¤¹¤È¤³¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿2¿Í¤ÇÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Í¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÏÃ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÅìÌî¤â¡Ö¿¹¼·ºÚ¡ª¡ª¤ªÁ°À¨¤¤¤¾¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢Ìò¤Ë¤è¤ë¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£