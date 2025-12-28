飼い主の強すぎる愛情表現にも動じない愛犬・ちゃめ。ワンコの健気さに、思わず感動…！／小林一家は今日も「ま、いっか！」
小林家の一員になった気分で、一家の日常をのぞき見！
【漫画】『小林一家は今日も「ま、いっか！」』を第1回から読む
SNSでもフォロワーから愛される著者・小林潤奈さんとそのご家族の日常が、ついに書籍化！ 昭和気質だけどピュアな一面をあわせ持つお父さん。優しくて元気ハツラツなお母さん。面白くてポジティブなお姉ちゃん。性格バラバラの愛されワンコ2匹。そんな小林家で起こった出来事をまるっとご紹介！
家族のありのままを描く『小林一家は今日も「ま、いっか！」』は、家族の愛しさを詰め込んだコミックエッセイ。小林家のエピソードに癒されたり笑ったりすると同時に、実際にお家へ迎え入れられたような感覚になる温かな1冊です。今回は書籍に収録された厳選エピソードを、一部お届けします。
※本記事は『小林一家は今日も「ま、いっか！」』（小林潤奈/主婦の友社）より一部抜粋・編集しました。
