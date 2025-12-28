明治末期の北海道を舞台に、アイヌ民族の金塊を巡る、男たちの命がけのバトルを描いた大人気コミック「ゴールデンカムイ」。厳しい大自然の中で、一癖も二癖もある個性的なキャラクターたちが繰り広げる埋蔵金争奪サバイバル・バトルアクションは、独特の世界観から、長らく「実写化は不可能」と思われていた。しかし、「原作を映像で忠実に表現する」というコンセプトのもと、一大映像化プロジェクトが始動。2024年公開の実写版映画は、キャラクターのイメージを重視したキャスティングや、厳寒期の北海道でのロケを敢行して撮影された雄大な風景、料理の再現度などで、熱狂的な原作ファンをもうならせた。

映画第1作と、その続編となる「連続ドラマW ゴールデンカムイ-北海道刺青囚人争奪編-」で、主人公・杉元を演じているのが、「キングダム」シリーズで圧倒的なアクションを披露し、役者としての飛躍を多くの映画ファンに印象づけた山崎賢人(※「崎」は正しくは「立さき」)だ。そして杉元の良き相棒となるアイヌの少女・アシ(リ)パ(※「アシ(リ)パ」の「(リ)」は小文字が正式表記)には、「ミスミソウ」「山女」「恋に至る病」など数々の映画で主演を務める山田杏奈が抜てきされた。

日露戦争での戦いぶりによって"不死身の杉元"と異名を付けられた元兵士・杉元佐一。ある目的のために大金を手に入れるべく、北海道で砂金採りに明け暮れていた彼は、ひょんなことからアイヌが所有していたという金塊の存在と、その隠し場所を示す暗号が24人の囚人の身体に刺青として彫られていることを知る。そんな折、野生のヒグマに襲われた杉元は、偶然その場に居合わせたアイヌの少女・アシ(リ)パに命を救われる。言葉を交わす中で、彼女は金塊を奪った男に父親を殺されたということが明らかになる。その後、金塊のありかを探るためにアシ(リ)パと行動をともにすることになった杉元だが、時を同じくして、大日本帝国陸軍「第七師団」の鶴見篤四郎中尉(玉木宏)と、新撰組の"鬼の副長"こと土方歳三(舘ひろし)も、野望実現のために金塊を追い求めていた...。

■山崎賢人の鬼気迫る演技が"不死身の杉元"を完全再現！

山崎が演じる杉元は、無数の傷を負いながらも日露戦争を生き抜いたことから"不死身の杉元"という異名をつけられた男。冒頭で描かれる激戦地・二百三高地でのシーンでは、敵味方が入り乱れる中、雄叫びをあげながらロシア軍の塹壕に飛び込み、鬼神のごとく戦う杉元を、山崎が卓越した運動神経でダイナミックに体現。「俺は不死身の杉元だ！」と叫ぶ際に披露する血走った目や、溢れ出る気迫は、観る者すべてに杉元というキャラクターのタフさを鮮やかに刻みつけた。

そんな杉元が、冬の北海道の山中で出会うアイヌの少女がアシ(リ)パだ。アイヌ民族が口伝で継承している自然とともに生きるための知恵を駆使して、杉元の命を救ったアシ(リ)パ。そんな彼女を演じる山田は、素朴で純粋、そして神秘的なアシ(リ)パのビジュアルを完璧に表現。特に、山田の声によって、アシ(リ)パの聡明さや年齢以上の落ち着きが強調されているのが魅力的だ。

■杉元とアシ(リ)パに立ちはだかる強敵を演じた舘ひろし、玉木宏

そして、彼らの旅路に立ちはだかる強敵を演じる実力派俳優陣の起用もファンを大いに驚かせた。かつての盟友・永倉新八と合流し、自らの野望実現のため、金塊を追い求める新撰組の"鬼の副長"こと土方歳三を演じる舘は、長いグレイヘアで、髭と眉毛をセットし、原作のビジュアルを完全再現。圧倒的なオーラで、土方が胸に秘める野望の底知れなさを漂わせた。

そして、日露戦争を命懸けで戦うも報われることのなかった師団員のため、北海道征服を目論む大日本帝国陸軍第七師団・鶴見中尉を演じた玉木も、特殊メイクによるやけど跡と強い目力で、鶴見のカリスマ性を完璧に体現。なかでも、馬に乗った鶴見中尉が、逃げる杉元とアシㇼパを追いかけるシーンで玉木がみせる不気味な笑みは、真冬の北海道という状況も手伝って、観る者の背筋を凍りつかせるような恐ろしさに満ちている。

また、杉元・アシㇼパと行動をともにするお調子者の脱獄囚・白石を演じる矢本悠馬の明るい笑顔とコミカルなセリフ回し、生気のない瞳が特徴の無表情スナイパー・尾形を演じた眞栄田郷敦を始め、美術、衣装、小道具、メイク、VFX...と、あらゆる部分から原作コミックへのリスペクトが伝わってくる本作。2026年3月には、囚人たちに埋蔵金のありかを示す刺青を入れた張本人でもある"のっぺら坊"が収容されているという網走監獄を舞台に、杉元&アシ(リ)パ、鶴見率いる第七師団、土方一行が激突する劇場版最新作「網走監獄襲撃編」の公開も控えている。さらなるブームが巻き起こることが予感される冒険活劇の魅力を、この機会に思う存分味わってほしい。

文＝中村実香

