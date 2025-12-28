【Mrs. GREEN APPLE紅白／会見全文】5大ドーム・朝ドラ「あんぱん」出演…フェーズ2回顧 若井滉斗の「今年の漢字1文字」にざわめき
【モデルプレス＝2025/12/28】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。以下、会見のコメント全文。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
― 意気込みをお願いします。
大森：紅白は大晦日のお祭りですから、非常に我々も楽しみですし、心を込めて歌いたい、届けたいと思っております。よろしくお願いします。
― 2025年はデビュー10周年のメモリアルな年だったと思うんですけど、そういう年に紅白100周年が重なって、その大トリを務めると聞いた時の思いを聞かせてください。
大森：光栄ですよね。
藤澤：本当ですね〜。
大森：トリを務めさせていただくというのは、ちょっと大きすぎますけども本当に楽しみですね。楽しみたいというのが率直な気持ちですね。
― ミセスさんといえばとても華やかな衣装で毎回楽しみにされているファンの方も多いと思いますが、今回はどんな衣装になるか、言える範囲で教えていただけますか？
大森：2人は知ってるよね？
藤澤・若井：ん〜〜！（顔を見合わせて少し困ったような表情）
大森：すごく上品なというか、僕はすごく大好きな装いなので早く着たいなという感じですね。
若井：（力強く）うんうん！
大森：おしゃれしたいなと思っています。
― ちなみに今着ていらっしゃるのはもしかして半纏（はんてん）ですか？昨年も半纏を着ていらっしゃいましたよね。
大森：昨年は祖父の半纏だったんですけど、今年はミセスで半纏を作りまして公式というかちゃんと作ってもらっちゃったねという…。
若井：ロゴも入ってて（笑）。
大森：（後ろを向き背面のバンドロゴを見せながら）そうなんですよ。だからもうそれを今日ちょっと気合を入れて着てきました。
― 今年作ったんですね！
大森：作ってもらいました。
― でも着ていらっしゃったのは大森さんだけなんですね？
若井：（大森を指差しながら）やっぱり代表して。
大森：3人がさすがに半纏を着てくるとさすがにちょっと引かれちゃうかなと（笑）。僕1人でもドキドキしたので（笑）。
― 今年は昨年よりもさらに忙しい1年だったと思いますから振り返ってみて3人それぞれどんな1年だったか教えていただいていいですか？
大森：去年も本当に充実させていただいて、あれ以上はないと思っていたんですけどあれ以上でしたね。
藤澤・若井：でしたね！
大森：楽曲リリース数もそうですし、何よりもストリーミングの再生回数が100億回を超えたり、あと5大ドームも今年初めてドームツアーで回らせていただいたりとか、僕も朝ドラ『あんぱん』に出演させていただいたり初めてのことづくしだったので、まだまだ知らない景色があるんだと思って。大変ではあったんですけど、すごく充実していて、来年からさらに楽しみになるようなそんなワクワクする1年でした。
― アルバムもミリオンですよ。
全員：ありがとうございます！
大森：（他人事のように）すごいなーって思います（笑）。でも我々本当に1日1日歌う場所があることに本当に感謝して、本当にステージに立たせてもらっているので、それがちゃんと脈々と繋がって評価していただいた。今年はそんな年でした。
藤澤：たくさんのファンの皆さんと楽しめる時間を作れたかなという1年にもなりましたし、大森も言っていたようにメンバーそれぞれがいろんなシーンだったり、新しい場所で活動させていただくこともありまして。「メンバーが活躍している姿を自分が見る」みたいなそういった機会も初めての瞬間がいっぱいあったので、すごく新鮮な気持ちになる瞬間もいっぱいありました。
若井：本当に今年はいろんな出来事があったので、ライブだったり他の色んな表現方法を通してMrs. GREEN APPLEをお届けできたのは本当に嬉しかったですし、何よりも3人が楽しんで活動できたのが良かったかなと思います。
― 「フェーズ2」最後の大トリ、そこで最後ってことですね。
大森：そうなりますね。日付を超えたら「フェーズ3」なので。もう本当にありがたいですね。しっかりと背負って楽しみたいなと思っております。
― それでは振り返ってそれぞれが描く漢字1文字をお願いできますか？
大森：さっき言っちゃったな…でも「初」とかいいなぁと思って。
藤澤・若井：あー！
大森：結成して13年目になるんですけど、初めてのことがやっぱりあって刺激が毎日あるというのが本当に幸せだなと思って、何よりもそういう風に思えて13年目活動できたかと初めての景色がまだあるということは本当にワクワクしたので、僕は「初」という漢字ですね。
藤澤：僕は人と逢うの難しい方の「逢」の方（笑）（3人で空間に漢字を書く）かなというふうに思います。ドームツアーでしたり、屋外の5万人のライブでたくさんのファンの皆さんとお会いできたということもそうですし、色んな活動をさせていただだく中で現場の方であったり、たくさんの方とお会いして繋がることができて、そこで気持ちのやり取りだったり、そういったコミュニケーションがあったのが、すごく大事な1年になったなというふうに今振り返ると思います。
若井：僕は「駆」です。今年駆け抜けてきたと思うので、あとは「馬に区切る」と書いて「駆」じゃないですか。来年が午年ということもありますし、今年で僕たち「フェーズ2」が1つ区切りに入ってということです。
大森：えっすっご。すごいぴったり。漢字考えた人みたいな。
若井：自分でもびっくりしてるんですけど（笑）。本当に完璧な。ありがとうございます（笑）。
大森：引いちゃってすみません（笑）。
― ありがとうございました！
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
