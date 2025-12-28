上海市海派文化センターで、複製展示された雲岡石窟第１２窟を見る人たち。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原12月28日】中国山西省大同市の雲岡石窟は、石に刻まれた北魏王朝の歴史であり、5世紀の世界彫刻芸術の最高水準でもある。雲岡石窟の大仏は現在、デジタル化と3Dプリント技術によって各地で展示されるようになり、人々は現地に行かずとも中華文明の奥深さと豊かさを体感できるようになった。

上海市の海派文化センターの屋外展示ブースに、雲岡石窟第12窟が再現されている。壁面を埋め尽くす造像は華やかな彩色をまとい、漢民族の琴や西涼（せいりょう）の義觜笛（ぎしてき）、亀茲（きじ）の五弦楽器、ペルシャの竪箜篌（たてくご）などを奏る楽人たちが、当時の諸民族文化の交流と融合を伝えている。3Dプリンターによる洞窟全体の原寸複製を、移動可能な形で展示する世界で初の試みとなった。

上海市海派文化センターに複製展示された雲岡石窟第１２窟の前室天井。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

雲岡石窟を展覧会で再現する試みは10年前に始まった。雲岡研究院は大型石刻像を3Dプリント技術で複製する方針を打ち出し、大学と協力して2015〜18年に第3窟西後室や第18窟北壁を相次ぎ複製したが、組み立てや分解が難しく、一つの場所に固定せざるを得なかった。

「各地で展示するには組み立ての難題を解決する必要があった」。浙江大学文化遺産研究院の刁常宇（ちょう・じょうう）副院長によると、3Dプリントモジュールの精密な組み立ては非常に時間がかかり、第3窟の組み立ては100日を要したことから、効率を高めるために上から下へ組み立てる設計を試みることになった。

上海趣看美術館に複製展示された雲岡石窟第１１窟西壁南側の造像。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

第12窟の複製プロジェクトは2019年に完成した。スタッフは自動化鉄骨構造システムを設計し、110個の大型モジュールを上から下へ順に設置。各層の誤差を下層に累積させ、最下層の開放型構造と材料の弾性で誤差を吸収することで精密な組み立てを実現し、工期も約2週間に短縮した。刁氏は「地面に立っているように見えるが、実際には石窟全体が吊り下げられている」と説明した。

雲岡石窟のデジタル化に向けたデータの収集が8割終わり、デジタル雲岡先進計算センターが設立されたことで、雲岡研究院のデジタルデータ収集と計算力も強化された。3Dプリントの対象も広がり、第20窟や第38窟の複製窟、多くの小型複製像が次々登場した。

上海市海派文化センターに複製展示された雲岡石窟第１２窟の前室。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

青島や北京、杭州、深圳、鄭州、上海、複製された雲岡大仏が旅した距離は5千キロを超えた。各地での展示は雲岡石窟への人々の関心を高め、現地を訪れた人の数も23年に300万人、24年に400万人をそれぞれ超え、25年には500万人に達した。

雲岡研究院は、海外の関係機関との接触や協議も続けている。同研究院デジタル化保護センターの寧波（ねい・は）主任は「時機が熟せば、3Dプリントの複製窟と複製像が世界で文明交流と相互学習を促進するだろう」と語った。（記者/呂夢蒅、王学濤、徐偉）

上海市海派文化センターで、複製展示された雲岡石窟第１２窟を見る人たち。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海市海派文化センターに設けられた雲岡石窟第１２窟の複製窟展示ブース。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海趣看美術館に複製展示された雲岡石窟第１０窟の須弥山（しゅみせん）。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海市海派文化センターで、複製展示された雲岡石窟第１２窟を見る人たち。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海市海派文化センターで、複製展示された雲岡石窟第１２窟を見る人。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海趣看美術館に複製展示された雲岡石窟第１３窟東壁北側の飛天（天人・天女）。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海趣看美術館に複製展示された雲岡石窟第１２窟前室天井の夜叉楽伎。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海趣看美術館に複製展示された、雲岡石窟第６窟の仏教を題材にした連環画。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海市海派文化センターで、複製展示された雲岡石窟第１２窟を撮影する人。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）

上海市海派文化センターに複製展示された雲岡石窟第１２窟の後室。（１０月２１日撮影、上海＝新華社記者／王学濤）