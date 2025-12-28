·ÝÎò30¼þÇ¯¡¦º£°æÍã¡¡¡Ö²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×À¸³¶¸½ÌòÀë¸À¡ªÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤«¤¬¼«Á³¤È½Ð¤ëÌò¼Ô¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤âÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶å½£¡¦ÂçÊ¬¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡£µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÂìÂô¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡È¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁüºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¡£¡Öº£¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èå«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Î©¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£°æ¡£¡ÖÈà¤Î¸µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤È¤«¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤«¤¬¼«Á³¤È½Ð¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È²Î¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´Ç³¾Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£