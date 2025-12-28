¾¾²¬¾»¹¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖËº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡×¤È¶ì¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¥ï¥±
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡È·ãÆ°¤Î1Ç¯¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡ÖËº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤òÊó¹ð¡¢¤Þ¤¿¾¾²¬¤È¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£ÅÙ49ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£2025Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬10Ç¯Á°¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢10Ç¯¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¡£
¡¡¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤òºî¤Ã¤Æ´Ý4Ç¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤Âç³Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹Êó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ°¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¶¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£